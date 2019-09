La Repubblica (ed. Bologna), Medel: "Proviamo a giocarci l'Europa"

© foto di Alessio Del Lungo

La Repubblica (ed. Bologna) nel suo taglio basso, in prima pagina, nell'edizione odierna, dedica spazio ai rossoblù con le parole del nuovo giocatore ex Inter Gary Medel: "Proviamo a prenderci l'Europa". Il mastino del centrocampo utilizzabile anche in difesa continua: "Gioco dappertutto. Non potevo dire di no alla chiamata di Sinisa".