La Repubblica (ed. Bologna): "Niente ritiro. L'ultima rivoluzione di Mihajlovic"

"Niente ritiro, ognuno a casa sua. L'ultima rivoluzione di Mihajlovic". Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione bolognese de La Repubblica. Il tecnico rossoblu ha optato per non far effettuare il ritiro alla sua squadra in vista del match di campionato di domani sera contro la Juventus, in programma alle 21.45 al "Dall'Ara".