© foto di Giulio Falciai

"Oggi Bologna-Parma e poiché tutti corrono non resta che vincere". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de La Repubblica (ed. Bologna) sulla squadra di Sinisa Mihajlović. Al Dall'Ara, infatti, stasera è in palio la salvezza e i rossoblù hanno l'obbligo di trovare la vittoria viste le vittorie di tutte le concorrenti.