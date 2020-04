La Repubblica (ed. Bologna): "Pecci: 'Gazzoni, non solo Baggio. Unico pure in C'"

Eraldo Pecci ricorda Giuseppe Gazzoni Frascara. L'ex centrocampista del Bologna ha voluto ricordare l'ex patron scomparso proprio due giorni fa. Questo il titolo dell'edizione bolognese del quotidiano La Repubblica: "Pecci: 'Gazzoni, non solo Baggio. Unico pure in C'".