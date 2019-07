La Repubblica (ed. Bologna): "Pulgar mette ansia al Bologna"

"Pulgar mette ansia al Bologna, i sudamericani e le bizze nel calcio". Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione bolognese de La Repubblica. Il centrocampista rossoblu ha rilasciato in Cile un'intervista in cui evidenzia come sia giunto il momento di dare una svolta alla sua carriera mettendo in apprensione dirigenza e tifosi.