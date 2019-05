© foto di stefano tedeschi

L'edizione di Bologna di Repubblica titola in prima pagina: "Dijks fermato due turni, il Bologna ricorre". Il terzino olandese è stato fermato per due turni per aver rivolto espressioni ingiuriose al direttore di gara a partita finita, così il Bologna ha deciso di fare ricorso, sperando almeno in una riduzione della pena e cercare di riavere il suo esterno titolare almeno per la gara del 20 maggio contro la Lazio. Quello che è certo è che Mitchell Dijks salterà la delicata sfida di lunedì contro il Parma, che potrebbe valere la salvezza per entrambe le formazioni.