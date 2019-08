© foto di WilMan

Grande esordio stagionale per il Bologna che, in Coppa Italia, ha passato il turno di slancio. Con l'edizione bolognese di Repubblica a celebrare la vittoria con un riquadro nel taglio basso in prima pagina: "Rossoblù show. Pisa travolto, finisce 3-0", il titolo scelto dal quotidiano, con Poli, Orsolini e Palacio a regalare la prima gioia stagionale a Mihajlovic.