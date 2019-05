La Repubblica (ed. Bologna): "Saputo arriva per convincere Mihajlovic"

© foto di Alessio Del Lungo

"Mihajlovic, la salvezza e i dubbi. Saputo arriva per convincerlo". Questo il titolo, in taglio basso, che La Repubblica (ed. Bologna) dedica alla squadra rossoblù. Domani il presidente dei felsinei deciderà le prime mosse del futuro. L'ambizione dichiarata - si legge - è puntare alla parte sinistra della classifica e correre per l'Europa nel giro di due anni.