© foto di Alessio Del Lungo

La Repubblica (ed. Bologna) in edicola questa mattina dedica nel taglio basso della prima pagina uno spazio ai rossoblù con il titolo: "Saputo fa promesse a Mihajlovic. Sinisa ha sette giorni per dire sì". Ieri incontro il proprietario ha proposto al tecnico un progetto di un Bologna più forte per ripartire insieme, ma il serbo non ha ancora accettato e si è preso una settimana per decidere.