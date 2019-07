La Repubblica (ed. Bologna): "Saputo un'estate da 50 milioni"

© foto di Giulio Falciai

"Saputo un'estate da 50 milioni". Questo il titolo in prima pagina, in taglio basso, dell'edizione odierna de La Repubblica (ed. Bologna) sul mercato della formazione di Mihajlovic. Il Bologna di Saputo, infatti, è pronta a mettere ben più di 50 milioni di euro per questo mercato estivo.