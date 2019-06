© foto di Alessio Del Lungo

"Bennacer e una punta ora Montella aspetta i primi regali". Questo il titolo utilizzato nel taglio basso della sua prima pagina da La Repubblica (ed. Firenze) sui viola. Come ammesso dallo stesso presidente Corsi c'è un reale interesse per il regista dell'Empoli, mentre serve un attaccante che trovi facilmente la via del gol. Oggi parte il mercato della Fiorentina.