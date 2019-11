© foto di Alessio Del Lungo

Dura presa di posizione di Kevin-Prince Boateng sul caso Balotelli. La Repubblica (ed. Firenze) in edicola questa mattina riporta le parole dell'ex Milan nel taglio basso della sua prima pagina: "Non cambia mai niente...". Lotta dura al razzismo, ma, nonostante la proposta del presidente del Viola club di Budapest, il gemellaggio con il Verona non si tocca.