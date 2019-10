La Repubblica (ed. Firenze): "Cade il silenzio su Chiesa"

"Cade il silenzio su Chiesa". Così titola in taglio basso in prima pagina l'edizione odierna de La Repubblica (ed. Firenze) sul talento della Fiorentina. Il numero venticinque viola, infatti, secondo il quotidiano, ancora non sembra essere vicino al rinnovo con la società di Rocco Commisso e, anzi, sembra essere calato un preoccupato silenzio su questo argomento.