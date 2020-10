La Repubblica (ed. Firenze): "Chiesa, la Juve ancora non ha i soldi"

vedi letture

La prima pagina de La Repubblica - edizione di Firenze, è dedicata al calciomercato: "Chiesa, la Juve ancora non ha i soldi", si legge in taglio basso. "Rocco Commisso - si legge - è stato chiaro: nessun passo indietro. Per cui la Juventus, se vuole chiesa dovrà pagare tra i 55 e i 60 milioni di euro". I bianconeri dovranno stringere i tempi per chiudere l'operazione prima della chiusura del mercato.