La Repubblica (ed. Firenze): "Chiesa, la tregua dopo la tempesta"

"Chiesa, la tregua dopo la tempesta". Così titola in prima pagina l'edizione odierna de La Repubblica (ed. Firenze) a proposito dei viola. Una tregua, niente di più. Il senso dell'incontro di ieri tra la Fiorentina (senza Commisso) ed Enrico Chiesa sta tutto qui. Un patto per evitare ulteriori polemiche e sfruttare questi sei mesi per definire il futuro di Federico.