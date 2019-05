La Repubblica (ed. Firenze): "Chiesa sarà addio. Montella squalificato"

© foto di Alessio Del Lungo

"Chiesa, salvezza e addio. Montella, rabbia e squalifica". Questo il titolo con cui dà spazio in prima pagina La Repubblica (ed. Firenze) alla squadra viola. Il club gigliato, partito con l'obiettivo dichiarato di lottare per un posto in Europa, quando mancano soltanto novanta minuti al termine della stagione non è ancora matematicamente salvo: decisivo lo scontro di domenica contro il Genoa all'Artemio Franchi.