La Repubblica (ed. Firenze), "Ciao Nainggolan, Demme vicino"

La Repubblica (ed. Firenze), questa mattina, dedica nel taglio basso della prima pagina uno spazio alla Fiorentina con questo titolo: "Ciao Nainggolan, Demme vicino. Entusiasmo viola a Montecatini". Il Ninja ha scelto Cagliari: altro colpo sfumato. Pradè è andato in pressing sul Lipsia per chiudere l'affare Demme che sembra in dirittura di arrivo. Intanto c'è entusiasmo per Chiesa ed i nuovi acquisti.