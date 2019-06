La Repubblica (ed. Firenze): "Commisso e i nodi del mercato"

"Commisso e i nodi del mercato". Così titola in prima pagina l'edizione odierna de La Repubblica (ed. Firenze) sulla Fiorentina. Il nuovo presidente viola, l'imprenditore calabro-statunitense Rocco Commisso, in questo calciomercato estivo avrà vari nodi da sciogliere e non solo, quindi, quello legato al classe '97 Federico Chiesa.