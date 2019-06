© foto di Alessio Del Lungo

La Repubblica (ed. Firenze) dedica spazio nel taglio laterale della sua prima pagina al gioiello di casa viola Federico Chiesa che, con una doppietta, ha ribaltato la Spagna U21. Questo il titolo utilizzato: "Commisso e il piano per Chiesa". Primo summit di mercato tra Montella, Pradè e Joe Barone mentre Commisso ribadisce a Espn: "Voglio tenerlo". Il padre Enrico aspetta i dirigenti viola per capire il progetto: Juventus ed Inter (più defilata) in agguato.