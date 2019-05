© foto di Giulio Falciai

"Conto alla rovescia per la cessione". Così titola, in prima pagina, l'edizione odierna de La Repubblica (ed. Firenze) sul futuro della proprietà viola. Il 31 maggio, infatti, si terrà il CdA per decidere sulla cessione della Fiorentina. Il quotidiano aggiunge che per la futura panchina del club viola ci sarebbe il milanista Gennaro Gattuso.