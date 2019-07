© foto di Alessio Del Lungo

La Repubblica (ed. Firenze) in edicola questa mattina dedica spazio nel taglio laterale della sua prima pagina alla Fiorentina con il seguente titolo: "Dragowski rilancio sull'ingaggio". I viola hanno deciso di scommettere su di lui in vista della prossima stagione che dovrà necessariamente cancellare le ultime annate dell'era Della Valle, far voltare pagina ai tifosi e gettare le basi per far partire il nuovo percorso italo-americano targato Rocco Commisso e Joe Barone.