© foto di Alessio Del Lungo

La Repubblica (ed. Firenze) in edicola questa mattina dedica in prima pagina, nella parte centrale, uno spazio ai viola con il titolo seguente: "Due gol dell'Inter. Fiorentina fuori". Candreva e Barella mandano i nerazzurri in semifinale di Coppa Italia contro il Napoli. La squadra di Iachini si ferma al gol di Caceres ed alle proteste per un presunto rigore sull'uruguaiano.