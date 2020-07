La Repubblica (ed. Firenze): "Fiorentina, con la Roma per l'orgoglio"

La Fiorentina di Beppe Iachini scenderà in campo all'Olimpico. I viola, archiviato il discorso salvezza, vogliono chiudere il campionato in maniera positiva in casa della Roma. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione fiorentina de La Repubblica: "Fiorentina, con la Roma per l'orgoglio. Americani tra speranze e delusioni".