© foto di Alessio Del Lungo

"Umili per vincere". Sono queste le parole di Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, in conferenza stampa che La Repubblica (ed. Firenze) riporta in prima pagina nel taglio basso. Il tecnico ha poi aperto alla possibilità di un tridente con Chiesa-Vlahovic-Cutrone: "In carriera ho giocato con Vazquez-Belotti-Dybala: mi piace il calcio propositivo".