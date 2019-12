© foto di Alessio Del Lungo

"Da Montella al mercato: l'ora dei messaggi di Commisso". Questo il titolo che dedica nel taglio basso della propria prima pagina La Repubblica (ed. Firenze) questa mattina sui viola. Il presidente italo-americano comincia a fare i conti con il calcio italiano: "Non sono venuto qui per perdere. Inter decisiva per Montella? Vediamo un giorno alla volta".