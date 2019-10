© foto di Alessio Del Lungo

"Pazienti e maturi". Queste le parole di Vincenzo Montella riportate da La Repubblica (ed. Firenze) in edicola questa mattina. "La Fiorentina non si ferma più" è il titolo nella parte centrale della prima pagina del quotidiano. La vittoria per 1-0 sull'Udinese con gol di Nikola Milenkovic regala gli 11 punti in classifica ed il terzo successo di fila.