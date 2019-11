© foto di Alessio Del Lungo

"Il centrocampo decimato da squalifiche. Occasione per Benassi". Questo il titolo de La Repubblica (ed. Firenze) in edicola questa mattina sui viola nel taglio basso della sua prima pagina. La gara contro il Verona vedrà la squadra di Montella fare a meno forzatamente sia di Castrovilli che di Pulgar e dunque si potrebbe rivedere l'italiano, che anno scorso è stato capocannoniere della squadra, in campo dal primo minuto.