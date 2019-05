© foto di Giulio Falciai

"Ribaltone viola: dal sogno europeo al punto salvezza". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de La Repubblica (ed. Firenze) sulla Fiorentina. La squadra di Montella, infatti, vista la vittoria dell'Empoli a Marassi non è ancora salva e deve conquistare ancora un pari in queste ultime due giornate di campionato per centrare la salvezza.