La nuova Fiorentina è all'opera per costuire la prossima stagione. Vincenzo Montella ha raggiunto nei giorni scorsi a New York Rocco Commisso per lavorare per il futuro, oltre ad incontrare i sostenitori viola. Questo il titolo dell'edizione fiorentina de La Repubblica: "Rocco e Montella show alla cena dei tifosi".