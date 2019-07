La Repubblica (ed. Firenze): "Simeone al Sassuolo per Lirola"

"Simeone al Sassuolo per Lirola". Questo il titolo dell'edizione fiorentina de La Repubblica. Il terzino neroverde sarà uno dei prossimi colpi della Fiorentina mentre al club emiliano piace e non poco l'attaccante argentino. Lo scambio fra i due potrebbe andare in porto anche se sul Cholito ci sarebbe l'interesse anche da parte del Cagliari.