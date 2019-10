© foto di Alessio Del Lungo

La Repubblica (ed. Firenze) dedica spazio in prima pagina alla Fiorentina, nel taglio basso con il titolo seguente: "L'etichetta scomoda di Chiesa: ora basta non è un simulatore". Da quando Pioli batteva 2-0 Gasperini e il tecnico della Dea accusò di simulare il 25 gigliato questo appellativo il classe '97 non è più riuscito a toglierselo e lo condiziona nei confronti degli arbitri.