"Un sogno giocare con Boa". Così titola in prima pagina l'edizione odierna de La Repubblica (ed. Firenze) su Vlahovic. Il serbo, infatti, tramite un'intervista al quotidiano ha raccontato come giocare con Kevin Prince Boateng sia un sogno per lui, e che aspetta, sperano, l'arrivo di Franck Ribery.