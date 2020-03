La Repubblica (ed. Firenze) sui viola: "Caro Ribery, soltanto tu ci puoi salvare"

La Repubblica (ed. Firenze) nella sua edizione odierna dedica uno spazio ai viola nel taglio basso della prima pagina con il titolo seguente: "Caro Ribery, soltanto tu ci puoi salvare". Primo allenamento in gruppo per il francese che sembra essere sulla via del rientro. In un momento in cui si gioca a porte chiuse il suo recupero può aiutare lo spettacolo.