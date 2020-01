© foto di Alessio Del Lungo

"Commisso attacca e tratta". Questo il titolo che dedica in edicola questa mattina nella parte centrale della sua prima pagina La Repubblica (ed. Firenze) sulle parole del patron italo-americano di ieri. Il presidente: "La Mercafir non è ottimale: il Comune ci aiuti. Mercato? Farò tre acquisti, ma voglio giocatori per più di 6 mesi".