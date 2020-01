© foto di Alessio Del Lungo

"Contro l'Inter per l'impresa". Questo il titolo che La Repubblica (ed. Firenze) in edicola questa mattina dedica nel taglio laterale della prima pagina ai viola. Stasera la sfida alla squadra di Antonio Conte, che nel frattempo ha ufficializzato l'arrivo di Eriksen. Per passare il turno servirà una prova superlativa di tutti quanti gli uomini a disposizione di Iachini.