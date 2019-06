La Repubblica (ed. Firenze) sui viola: "Il sogno americano"

© foto di Alessio Del Lungo

"Il sogno americano". Questo il titolo di apertura de La Repubblica (ed. Firenze) sulla Fiorentina. Intesa a Milano tra Della Valle e il magnate Commisso. I viola passano di mano per 165 milioni, domani la chiusura. Le prime mosse della nuova società: in arrivo Gandini, per la panchina si pensa a Spalletti. Subito da definire il caso Chiesa.