La Repubblica (ed. Firenze) sui viola: "In duemila all'allenamento"

© foto di Alessio Del Lungo

La Repubblica (ed. Firenze) in edicola questa mattina dedica nel taglio basso della sua prima pagina uno spazio alla Fiorentina con il titolo seguente: "In duemila all'allenamento". I tifosi ringraziano Iachini ed accorrono numerosi all'allenamento a porte aperte del Franchi. Tanti cori per il tecnico viola, ma anche qualche insulto a Gasperini.