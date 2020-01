© foto di Alessio Del Lungo

"La vittoria che ci voleva". Questo il titolo utilizzato da La Repubblica (ed. Firenze) sui viola in prima pagina nella parte centrale questa mattina. Un gol del capitano Pezzella interrompe il digiuno e permette alla Fiorentina di battere 1-0 la SPAL. Esordio per il nuovo acquisto Patrick Cutrone. Mercoledì la sfida in Coppa Italia all'Atalanta di Gasperini.