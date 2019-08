© foto di WilMan

Con più fatica del previsto, la Fiorentina ha superato indenne il debutto in Coppa Italia. E l'edizione di Firenze de La Repubblica, in prima pagina, ha deciso di titolare così: "Meno male che Vlahovic c'è. Fiorentina, battuto il Monza", col serbo che nel finale ha siglato i suoi primi gol ufficiali in maglia viola ribaltando il momentaneo vantaggio del club di Serie C.