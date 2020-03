La Repubblica (ed. Firenze) sui viola: "Messaggi e striscioni per Astori"

vedi letture

La Repubblica (ed. Firenze) in edicola questa mattina dedica in prima pagina, nel taglio basso uno spazio ai viola con il titolo seguente: "Messaggi e striscioni per Astori". L'ex capitano ricordato nel giorno dei due anni dalla sua morte. Anche il presidente Commisso lo commemora: "La Famiglia Viola ricorderà per sempre questo ragazzo".