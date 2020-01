© foto di Alessio Del Lungo

La Repubblica (ed. Firenze) in edicola questa mattina dedica in prima pagina nel taglio laterale uno spazio alla Fiorentina con questo titolo: "Un pareggio amaro". Viola in vantaggio al Dall'Ara contro il Bologna nel primo tempo con un eurogol di Benassi, ma raggiunti in pieno recupero da un gran calcio di punizione di Orsolini: Dragowski poteva fare di più.