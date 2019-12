© foto di Alessio Del Lungo

"Tocca a Iachini salvare la stagione". Questo il titolo che La Repubblica (ed. Firenze) in edicola questa mattina dedica, nella parte centrale, ai viola. Contratto fino al 2021 con - si legge - penale in caso di rescissione anticipata. Il 29 dicembre primo allenamento per il tecnico ex Empoli. Dovrà cercare di risollevare una squadra in piena crisi.