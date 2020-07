La Repubblica (ed. Firenze): "Viola e Iachini, le ore più lunghe"

"Viola e Iachini, le ore più lunghe". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione fiorentina de La Repubblica. La Fiorentina sfiderà questa sera alle 19.30 il Parma in un match salvezza importante. Nella serata di ieri inoltre è arrivata la risposta di Commisso che ha catalogato come fake news le voci di un possibile arrivo in panchina di De Rossi per la prossima stagione.