© foto di Alessio Del Lungo

"Viola, serie A...merica". Questo il titolo con cui in prima pagina La Repubblica (ed. Firenze) in edicola questa mattina descrive la salvezza raggiunta dai viola ieri sera al Franchi. In tribuna ad assistere allo scialbo pareggio per 0-0 con il Genoa anche Joe Barone, braccio destro del patron di Mediacom che vuole comprare la società.