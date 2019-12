© foto di Alessio Del Lungo

La Repubblica (ed. Firenze) in edicola questa mattina dedica nel taglio basso della sua prima pagina uno spazio ai viola con questo titolo: "Le pagelle della Fiorentina: voti alti per Commisso e Castrovilli". Il centrocampista è la rivelazione ed il migliore in campo, il patron fuori. L'ex allenatore, Montella, invece la delusione più grande.