© foto di Giulio Falciai

"Ferrero e Preziosi, presidenti separati in casa con i tifosi". Questo il titolo, in prima pagina, dell'edizione odierna de La Repubblica (ed. Genova) sui presidenti delle due squadre liguri. Il Genoa è salvo ma i sostenitori del grifo non hanno dubbi: Preziosi deve cedere la società. Buon campionato anche per i blucerchiati ma la Sud protesta: Ferrero ceda il club a Vialli.