© foto di Alessio Del Lungo

La Repubblica (ed. Genova) in edicola questa mattina dedica nel taglio basso della sua prima pagina uno spazio alla Sampdoria con il titolo seguente: "Ferrero, la rivoluzione che non c'è". Il presidente non è riuscito a far cambiare marcia al club nell'ultimo periodo ed alla fine è rimasto lui al timone dei blucerchiati.