"Ferrero vola negli USA per la cessione". Questo il titolo in prima pagina nell'edizione odierna de La Repubblica (ed. Genova) sulla Sampdoria. Secondo il quotidiano, infatti, il presidente blucerchiato sarebbe andato negli Stati Uniti per trattare un eventuale cessione del club ligure. Nei prossimi giorni, quindi, ci saranno grosse novità a proposito del futuro della Sampdoria.