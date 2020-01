L'edizione odierna de La Repubblica, redazione genovese, titola oggi in prima pagina sul mercato del Genoa: "Arriva Destro per l'attacco". Sarà dunque Mattia Destro l'uomo chiamato a risolvere i problemi offensivi dei rossoblu: dopo le stagioni a Bologna, Destro ritrova il Genoa con tanta voglia di tornare a mettersi in luce e trascinare il Grifone verso la salvezza.