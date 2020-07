La Repubblica (ed. Genova): "Genoa, una stagione in una sera, col Lecce può soltanto vincere"

vedi letture

Sfida decisiva per il Genoa. La squadra di Davide Nicola sfiderà questa sera il Lecce in una gara da dentro o fuori. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione genovese de La Repubblica: "Genoa, una stagione in una sera, col Lecce può soltanto vincere".